Fonte do setor confirmou à SIC que está previsto um aumento de 1,5 cêntimos na gasolina e de 0,5 cêntimos no gasóleo.

Os combustíveis têm seguido a tendência de agravamento da cotação do petróleo nos mercados internacionais.

De acordo com os dados da Direção Geral de Energia, desde o início do ano o preço do gasóleo já disparou mais de 9% e o da gasolina cerca de 3%.