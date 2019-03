A TAP recebeu hoje mais um Airbus A330-900neo, é o quarto a juntar-se à frota. O avião partiu de Toulouse, França, e aterrou em Lisboa durante a tarde.

Em dezembro do ano passado, o primeiro A300neo do mundo fez a primeira viagem comercial com passageiros. Saiu de Lisboa rumo à cidade brasileira de São Paulo. A SIC esteve presente.

Atualmente a TAP tem seis Airbus A321neo, dois Airbus A320neo e quatro Airbus A330neo.