Ânimos exaltados na bomba de gasolina do Alcoitão

Há bombas de gasolina que já estão a ser reabastecidas e, na zona do Seixal, a polícia não está a deixar as pessoas esperarem para abastecer as viaturas. Uma situação que está a provocar confusão e a exaltar os ânimos.

O posto está a ser abastecido por um camião-cisterna, numa ação vigiada pela PSP e GNR. Depois do abastecimento, o combustível tem de estar parado durante uma hora para estabilizar.

Quando as pessoas perceberam que a bomba de gasolina estava a ser reabastecida, começaram a fazer fila. Contudo, as autoridades não estão a deixar as pessoas fazerem fila para abastecer as viaturas, o que exaltou os ânimos no local.