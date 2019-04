A greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se mas os serviços mínimos vão ser reforçados, de forma a abranger 40% das operações normais de abastecimento em todo o país.

Foi essa a principal conclusão da reunião que juntou elementos da ANTRAM, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e do Governo. A revelação foi feita por Pedro Polónio, vice-presidente da ANTRAM, no final de um encontro que durou mais de 10 horas.