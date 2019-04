Crise dos combustíveis: serviços mínimos reforçados mas greve mantém-se

A greve dos motoristas de matérias perigosas mantém-se mas os serviços mínimos vão ser reforçados, de forma a abranger 40% das operações normais de abastecimento em todo o país.

Foi essa a principal conclusão da reunião que juntou elementos da ANTRAM, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e do Governo. A revelação foi feita por Pedro Polónio, vice-presidente da ANTRAM, no final de um encontro que durou mais de 10 horas:

Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, fala num "passo positivo" para que motoristas e patrões cheguem a acordo.

Pedro Pardal Henriques, vice-presidente do SNMMP, revelou que a paralisão vai continuar "possivelmente até ao fim de semana".

O sindicato revelou ainda que as reuniões serão retomadas durante a manhã desta quinta-feira.

Esta quarta-feira, o Governo anunciou a criação de uma rede de 310 postos prioritários de abastecimento em todo o território.

Os postos "destinam-se prioritariamente a serviços essenciais de apoio à comunidade", como é o caso de serviços médicos, de transporte de doentes ou de medicamentos, mas que "também poderão abastecer particulares", disse o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, no final de uma reunião da Concertação Social.

No que diz respeito ao abastecimento do público geral, estes postos têm fixado em 15 litros o volume máximo de gasolina ou gasóleo que pode ser fornecido a cada veículo.

Confira aqui a lista.