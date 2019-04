Fim da greve de motoristas de matérias perigosas

A greve dos motoristas de matérias perigosas terminou hoje de manhã, depois de o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) terem chegado a acordo.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, explicou em conferência de imprensa esta manhã qual o acordo alcançado.

ANTRAM congratula-se com acordo alcançado

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) congratula-se com o acordo alcançado com o sindicato dos motoristas de materiais perigosos. Gustavo Paulo Duarte calcula que as regularização do combustível vá demorar um pouco.

Hoje de madrugada, depois de uma reunião de cerca de dez horas que teve início na quarta-feira e que juntou em Lisboa representantes do Governo, do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e da ANTRAM, tinha sido anunciado o alargamento dos serviços mínimos a todo o país, prevendo-se a realização de 40% das operações normais de abastecimento de combustíveis.

A greve dos motoristas de matérias perigosas começou às 00:00 de segunda-feira e foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.