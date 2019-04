Ovibeja dedicada aos efeitos das alterações climáticas na agricultura

Os efeitos das alterações climáticas na agricultura é o tema da edição deste ano da feira agropecuária Ovibeja, que arranca hoje, "cheia" e com "mais de mil expositores" para mostrar "todo o Alentejo deste mundo".

Houve "bastante procura de expositores, mais do que no ano passado" e a 36.ª Ovibeja vai decorrer "cheia" até domingo, no Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito, segundo Rui Garrido, presidente da associação ACOS - Agricultores do Sul, a organizadora da feira.

De acordo com a ACOS, estão presentes "mais de mil expositores" de diversos setores de atividade e distribuídos por vários pavilhões instalados numa área de 10 hectares do parque.

Segundo Rui Garrido, na edição deste ano, a Ovibeja, que "é uma espécie de Ronaldo do Alentejo que toda a gente conhece no país e no estrangeiro", tem o "mesmo esquema dos últimos anos", assumindo como tema "as alterações climáticas e os seus efeitos na agricultura".

O tema vai estar presente em seminários, colóquios, "workshops", ações de sensibilização e na exposição interativa "Terra - Agricultura e Alterações Climáticas no Alentejo".

A novidade deste ano é o espaço "ACOS+ Natureza e Equilíbrio", com atividades pedagógicas para crianças e famílias, mas o certame volta a contar com os tradicionais pavilhões institucional, com empresas e instituições, da pecuária, com mais de 300 animais, das aves, para a 24.ª Mostra de Aves, multiusos e de comércio e serviços, o espaço agroalimentar e as zonas de bares e tasquinhas e da restauração.

À edição deste ano regressam o Campo da Feira, para demonstração e venda de máquinas e serviços agrícolas, o Pavilhão Terra Fértil, uma mostra de inovação na agricultura e nas agroindústrias, a Arena do Azeite, dedicada à promoção do Alentejo como "principal região produtora" de azeites em Portugal, e o Pavilhão do Cante, das Artes e dos Ofícios.

A realização de colóquios sobre vários assuntos do mundo agrícola é outra das valências da Ovibeja, que, como é hábito, deverá ser destino de uma "romaria" de políticos, entre governantes e líderes partidários.Gastronomia, entrega dos prémios do 9.º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra - Prémio CA Ovibeja, uma corrida de touros, exposições, concursos, garraiadas e provas desportivas são outras das ofertas do programa.

Quanto ao cartaz de espetáculos que anima as "ovinoites", os destaques são os concertos dos cantores António Zambujo, hoje, Fernando Daniel, na quinta-feira, Matias Damásio, na sexta-feira, e Rui Veloso, no sábado.

O concerto de António Zambujo resulta de uma parceria entre a ACOS e a Câmara de Beja e está incluído no espetáculo comemorativo dos 45 anos do 25 de Abril na cidade, promovido pelo município e a decorrer no recinto da Ovibeja, que tem entradas livres a partir das 22:00.

Antes do concerto de António Zambujo, marcado para as 00:30, o espetáculo vai incluir uma atuação do grupo de flamenco Pringá, às 22:30, e fogo-de-artifício, às 00:00.

Lusa