Estado cobra 400 milhões de impostos a mais em apenas 3 meses

O Ministério das Finanças arrecadou mais 400 milhões de euros em impostos do que o que estava previsto, entre janeiro e março.

De acordo com o Jornal de Negócios, este valor resulta da comparação da execução orçamental revelada pela Direção-Geral do Orçamento com as expectativas inscritas no Orçamento do Estado para 2019.

Mário Centeno, tinha previsto receitas fiscais no primeiro trimestre do ano de 9,8 mil milhões de euros, mas este valor já foi ultrapassado em 400 milhões de euros, que representam um crescimento de 10,3 % relativamente ao mesmo período do ano passado.