Tarifário do BPI prevê cobrança das transferências por MB Way

Entrou hoje em vigor o tarifário do BPI que prevê a cobrança pelas transferências através da aplicação MBWay. Por enquanto, as taxas ainda não estão a ser aplicadas. Ainda assim, a Associação de Defesa do Consumidor (Deco) apela aos consumidores para se mobilizarem e contestarem a cobrança.