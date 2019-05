Bruxelas prevê défice português de 0,4% este ano e de 0,1% em 2020

A Comissão Europeia estima que o défice português se situe em 0,4% do PIB este ano e em 0,1% no próximo ano, mantendo previsões mais pessimistas do que o Governo que aponta para um excedente já em 2020.



Nas previsões da primavera divulgadas hoje, a Comissão Europeia estima que o défice público registe em 2019 uma ligeira diminuição face ao valor observado em 2018 (-0,5%), enquanto o saldo sem medidas extraordinárias deve permanecer inalterado num excedente de 0,2% do PIB.



Entre as medidas extraordinárias com impacto no saldo, Bruxelas aponta a nova injeção de capital no Novo Banco ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente que terá um impacto de 0,6% do PIB.



Nas previsões de outono, Bruxelas estimava que Portugal registasse défices de 0,6% e 0,2% em 2019 e 2020, respetivamente.



A revisão em baixa agora feita por Bruxelas continua, ainda assim, a apontar para um panorama de contas públicas mais pessimista do que o esperado pelo Governo português.



No Programa de Estabilidade que em abril enviou para Bruxelas, o Governo aponta para um défice de 0,2% em 2019 e para um excedente de 0,3% em 2020.



Lusa