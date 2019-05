Candidaturas abertas para o Investor Relation & Governance Awards

Estão abertas, até 20 de maio, as candidaturas para o Investor Relation & Governance Awards (IRGAwards), uma iniciativa que pretende premiar boas práticas no desenvolvimento do mercado de capitais em Portugal. É a 32ª edição deste prémio e foram introduzidas duas novas categorias: Governance Initiative Award, dedicada a projetos com impacto significativo na melhoria de condições do mercado, e a Transformation Award, para projetos cujo desenvolvimento desencadeou a transformação da atividade ou negócio. Vítor Bento, Presidente do júri, esteve na Edição da Manhã.