Governo vai devolver 13,5 M€ a pensionistas

O Governo vai devolver 13 milhões e meio de euros aos pensionistas que viram as reformas mal calculadas. A medida decorre de um acórdão do Tribunal Constitucional que obrigou o Governo a rever o cálculo das pensões atribuídas desde 2013. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social esta manhã, no Parlamento. Vieira da Silva revelou que o acerto vai ser feito em agosto.