Alguns funcionários públicos começam hoje a receber 75% da carreira congelada

Exigidos 10 pontos na avaliação de desempenho nos últimos anos

O pagamento inclui os trabalhadores que tenham reunido 10 pontos na avaliação de desempenho nos últimos 10 anos.



De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério das Finanças, quase 60% dos funcionários públicos tiveram progressões ou promoções até fevereiro deste ano, desde que o descongelamento de carreiras entrou em vigor, em janeiro de 2018.



As progressões na carreira estão a ser pagas faseadamente desde janeiro do ano passado, nos termos da Lei do Orçamento do Estado para 2018, depois de terem estado congeladas durante sete anos.



Assim, quem no ano passado já reunia as condições para progredir começou por receber 25% do acréscimo salarial em janeiro de 2018 e 50% em setembro.



O faseamento prevê o pagamento da próxima tranche (75%) com o salário deste mês e de 100% em dezembro.