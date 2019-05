Jamie's Italian em Lisboa não é afetado pela insolvência no Reino Unido

A cadeia de restaurantes do célebre chef britânico Jamie Oliver anunciou esta quarta-feira ter dado entrada de um pedido de insolvência no Reino Unido, não pondo no entanto em causa a operação internacional, incluindo o restaurante de Lisboa.

Em comunicado, o grupo garante que os restaurantes interancionais não são afetados pela decisão, uma vez que têm tido "excelente performance".

"Os recentes acontecimentos dizem respeito exclusivamente a um cenário singular que se vive no Reino Unido", explica. "A operação internacional não é afetada por esta tomada de decisão, uma vez que tem conhecido um percurso inverso - de elevado desempenho, crescimento e robustez, prosseguindo com normalidade o seu desenvolvimento".

1.300 empregos em risco no Reino Unido

A maior parte dos estabelecimentos afetados pela insolvência pertence à cadeia Jamie's Italian, lançada em 2008. Em causa estão 25 restaurantes que empregam mais de 1000 pessoas.

"Estou arrasado com a administração judicial dos nossos amados restaurantes no Reino Unido. Estou profundamente triste com este resultado e quero agradecer a todo o pessoal e fornecedores que estiveram de alma e coração neste negócio por mais de uma década", disse Jamie Oliver no Twitter e em comunicado.

Os restaurantes em causa foram colocados sob administração judicial da KPMG, que vai tentar encontrar um ou mais compradores para toda ou parte da atividade. Caso isso não seja possível, os estabelecimentos fecham.

Jamie Oliver é uma figura dos meios culinários conhecido por vários programas de televisão e pela publicação de alguns livros.

No início de 2017, tinha já anunciado o encerramento de seis estabelecimentos da cadeia Jamie's Italian no Reino Unido, justificando na altura que isso ocorria devido ao Brexit (saída britânica da União Europeia), que levou a um aumento do preço dos ingredientes utilizados para os pratos italianos.

Ascenção e queda do império de restaurantes