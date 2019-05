Lesados do Banif têm mais 15 dias para reclamar perdas

Os lesados do Banif e das sucursais exteriores do BES têm, a partir desta quinta-feira, mais 15 dias para reclamar as perdas que tiveram ao investir nestes bancos.

O prazo acabava hoje, mas dada a pouca adesão dos lesados, a associação que representa os clientes do Banif conseguiu um alargamento até dia 8 de junho.