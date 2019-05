Conferência internacional visa fomentar relações comerciais entre Portugal e África

Realiza-se amanhã, 30 de maio, uma conferência internacional que visa promover e fomentar as relações comerciais e de investimento entre Portugal e os países da comunidade para o desenvolvimento do Sul de África, organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Luso Sul-africana em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal Angola. Tim Vieira, um dos empresários participantes neste encontro, esteve na Edição da Manhã.