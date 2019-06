Tribunal de Contas recusa visto a 54 contratos no valor de 182 M€

No ano passado, o Tribunal de Contas recusou dar visto a 54 contratos públicos, que no total representariam mais de 180 milhões de euros. Ainda assim, os chumbos representam uma ínfima minoria dos processos de fiscalização prévia, como demonstra o relatório de atividades do tribunal.