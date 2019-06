Preços dos combustíveis vão baixar na próxima semana

Uma queda acentuada no preço do petróleo nos mercados internacionais pode levar a uma das maiores descidas de sempre no valor dos combustíveis em Portugal.

A informação foi avançada pelo jornal económico Eco, que afirma que a gasolina e o gasóleo vão ficar mais baratos já a partir da próxima semana, nos postos de abastecimento nacionais.

A descida no preço da gasolina pode mesmo chegar aos sete cêntimos por litro.

Por sua vez, o diesel, o combustível mais usado no dia-a-dia dos portugueses, pode ter uma redução até cerca de 4 cêntimos.

O preço médio da gasolina pode passar, desta forma, para os 1,50 euros, ao invés dos 1,57 euros, de acordo com os valores semanais divulgados pela Direção Geral de Energia e Geologia.

O gasóleo é o combustível em que menos se vai verificar esta descida, o preço médio pode baixar para os 1,344, em comparação aos 1,374 euros atuais.