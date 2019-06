Termina hoje o prazo para os lesados do Banif e do BES poderem reclamar

Em Portugal ou no estrangeiro, os cerca de 3.500 lesados do Banif e do BES têm até à meia-noite de hoje para reclamarem. Em causa está a perda de poupanças em investimentos em títulos de dívida dos dois bancos, num valor aproximado de 410 milhões de euros.

Depois de entregues, as reclamações são analisadas pela Comissão de Peritos da Ordem dos Advogados.

Estima-se que até ao final do dia sejam apresentadas mais de 2.000 queixas.