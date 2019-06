INE revê em baixa subida da taxa de inflação homóloga de maio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu hoje em baixa de uma décima a inflação homóloga de maio para os 0,4%, taxa inferior em 0,4 pontos percentuais à registada em abril.

Segundo o INE, "com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa é inferior em 0,1 pontos percentuais à estimativa rápida divulgada a 31 de maio".

De acordo com os dados definitivos hoje publicados relativos ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), a inflação subjacente (que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,5%, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à registada em abril.

A variação mensal do IPC foi 0,1% (0,6% no mês precedente e 0,4% em maio de 2018).

A variação média dos últimos doze meses fixou-se em 1,0%, taxa idêntica à registada no mês anterior.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou, por sua vez, uma variação homóloga de 0,3%, taxa inferior em 0,6 pontos percentuais à do mês anterior e abaixo em 0,9 pontos percentuais à estimativa do Eurostat para a área do euro (no mês anterior, esta diferença foi de 0,8 pontos percentuais).

O IHPC registou uma subida mensal de 0,3% (1,0% no mês anterior e 0,8% em maio de 2018) e uma variação média dos últimos doze meses de 1,1% (valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao registado em abril), sinaliza o INE.

Lusa