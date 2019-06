Crédito entre a CGD e Berardo nunca esteve dependente do Banco de Portugal, garante Constâncio

Vitor Constâncio diz que o contrato de crédito entre a Caixa Geral de Depósitos e a Fundação Berardo, para aquisição de ações do BCP, nunca esteve dependente de qualquer aprovação do Banco de Portugal. A garantia foi dada pelo antigo governador do banco central em entrevista à TSF.