Norte-americanos são a quarta nacionalidade que mais compra em 'tax free' em Portugal

Os turistas norte-americanos são a quarta nacionalidade que mais compras 'tax free' fez em Portugal, em 2018, com um gasto médio, por aquisição, de 562 euros, mais 11% face a 2017.

Os dados recolhidos pela Global Blue, empresa de soluções de 'tax-free shopping', concluem que a avenida da Liberdade, em Lisboa, é o local preferido pelos turistas norte-americanos, ao concentrar 55% das compras realizadas.

Em comunicado, a Global Blue sublinha que 5% das compras 'tax free' foram feitas na cidade do Porto, enquanto 3% foram efetuadas no total da região Norte.

Segundo o comunicado da empresa, a moda é a categoria que mais atrai os norte-americanos, com 71% das compras realizadas, seguida das joias e relógios com 18%.

No mesmo comunicado pode ler-se que os turistas americanos não só apresentam o crescimento mais acelerado em termos de 'tax free shopping' em Portugal, como também o maior aumento percentual de compras 'tax free' nos últimos três anos a nível global (25%).

Sobre os motivos do aumento da procura por parte dos turistas norte-americanos pela Europa e por Portugal, com o consequente crescimento do 'tax free shopping', a Global Blue refere o aumento do número e frequência das ligações aéreas diretas dos Estados Unidos para a Europa. E destaca que, em Portugal, as frequências serão reforçadas já este verão com voos de Boston, Chicago, Washington e São Francisco.

Citado no comunicado, o 'managing director' da Global Blue, Renato Lira Leite, realça que as ligações diretas são um eixo estratégico fundamental para a dinâmica do turismo de compras.

"Estes voos diretos que se iniciarão em breve entre Portugal e os Estados Unidos vão ter um impacto muito positivo no turismo nacional e em particular no turismo de compras", conclui Renato Lira Leite.

Lusa