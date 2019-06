Centeno diz que debate sobre fiscalidade pode levar a taxa mínima de IRC na UE

"É um debate que tem existido [Notes:sobre taxas mínimas de IRC] , não está nas questões identificadas isoladamente como tal na União Europeia, no Conselho, na Comissão, mas no âmbito do segundo pilar a existência de uma taxa mínima de IRC pode ser uma consequência deste debate", disse Mário Centeno, na comissão parlamentar de Assuntos Europeus, ao deputado do CDS-PP Mota Soares que o tinha questionado se está a ser debatida a nível europeu uma taxação mínima sobre as empresas.