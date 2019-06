Preço dos combustíveis sofre alterações esta segunda-feira

Abastecer o depósito de combustível fica mais caro a partir de amanhã em Portugal continental. A gasolina vai aumentar 2 cêntimos por litro, a maior subida desde abril. O preço deverá fixar-se em 1,5 euros. Já o gasóleo vai subir 1,5 cêntimos por litro, passando a custar cerca de 1,34 euros. Os aumentos devem-se, sobretudo, à cotação do petróleo nos mercados internacionais.

Contudo, os combustíveis rodoviários e agrícolas vão registar uma descida no arquipélago dos Açores.

O preço máximo do gasóleo rodoviário e do colorido e marcado, consumido na agricultura e nas pescas, vai descer 1,8 cêntimos por litro a partir de 1 de julho, anunciou o Governo dos Açores.

De acordo com o executivo regional socialista, "a incidência fiscal nos Açores é inferior à do continente português em 12,31% na gasolina 95 octanas, em 19,19% no gasóleo rodoviário, em 71,97% no gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas, em 38,35% no gás butano e em 39,91% no fuelóleo industrial".