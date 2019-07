O relatório da Organização Internacional do Trabalho mostra que há 10% dos trabalhadores do mundo a receberem uma média de 20 euros por mês. Em contrapartida, outros 10% recebem cerca de 6.600 euros, praticamente metade do valor de todas as remunerações.

Os salários mais altos estão na Alemanha, Indonésia, Itália, Reino Unido e Estados Unidos.