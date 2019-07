A despesa corrente em saúde aumentou mais de 5 por cento em 2018, em comparação com o ano anterior. Este é o maior crescimento dos últimos 10 anos.

Os resultados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que o aumento da despesa corrente está relacionado com o subida da despesa pública, mas também com os gastos do setor privado da saúde.

As despesas correntes são o pagamento de salários, bens e serviços, prestações e subsidios.