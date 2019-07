Em entrevista ao jornal Público, o ministro das Finanças sublinha que o investimento de 4 600 milhões é superior ao do governo PSD/CDS.

Acrescenta que os serviços públicos não eram melhores quando o país ultrapassava a meta do défice.

A trabalhar no programa eleitoral do PS, deixa em aberto uma recandidatura a um novo mandato.

Confiante, confirma apenas que as metas de crescimento económico do programa superam as do Programa de Estabilidade do Governo.