CDS propõe mecanismo de "acerto de contas" entre Estado e empresas

O CDS-PP vai propor, no seu programa eleitoral às legislativas, um mecanismo de acerto de contas que permite a uma empresa pagar impostos com dinheiro de uma fatura em dívida pelo Estado.

"É um esquema através do qual as faturas vencidas e não pagas pelo Estado podem ser convertidas em títulos de dívida que as empresas podem usar, única e exclusivamente, para pagar os seus impostos, e que têm um prazo de validade de um ano", explicou à agência Lusa Adolfo Mesquita Nunes, coordenador do programa eleitoral do CDS.