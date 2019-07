Malásia apresenta queixa contra UE por causa do óleo de palma

A Malásia vai apresentar queixa junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra o plano da União Europeia de retirar o óleo de palma dos biocombustíveis europeus até 2030, revelou hoje a ministra malaio responsável por este dossiê.

"A Malásia apresentará uma queixa à OMC, esperamos fazer isso em novembro", disse à Agência France Presse Teresa Kok, ministra malaia responsável pelo setor.

Este país do sudeste asiático é o segundo maior produtor mundial de óleo de palma, depois da Indonésia, e seria severamente penalizado por aquela medida.

Os serviços do Ministério da Justiça malaio estão a trabalhar na redação da queixa e a Malásia aguarda com expectativa a cooperação com a Indonésia sobre esta questão.

O presidente indonésio, Joko Widodo, disse na sexta-feira que pretende combater este projeto europeu, que acusa de "discriminação", pois o óleo de palma é uma "matéria-prima estratégica" para seu país.

Em março, o primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, criticou a disposição da UE de reduzir a presença do óleo de palma nos biocombustíveis, chegando a zero em 2030, garantindo que isso provocaria um conflito comercial.

O responsável ameaçou igualmente retaliar, dizendo que o país poderia, eventualmente, comprar aviões de caça chineses em vez do francês 'Rafale' ou do 'Eurofighter Typhoon'.

A Indonésia e a Malásia, que produzem cerca de 85% do óleo de palma do mundo, protestaram fortemente contra a União Europeia após a publicação, em março, de um texto regulamentar europeu.

O texto classifica o óleo de palma nos biocombustíveis insustentáveis, devido ao seu efeito sobre a desflorestação e as mudanças climáticas.

Os dois principais países exportadores temem que seus mercados diminuam depois de uma queda de 15% no preço desta matéria-prima no ano passado.

Lusa