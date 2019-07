Saiba como funciona o passe Navegante Família

O passe Navegante Família pode ser requerido a partir de hoje nos postos de atendimento dos operadores de serviço público de transporte de passageiros ou no portalviva.pt, anunciou esta segunda-feira a Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A modalidade do passe Navegante Família (municipal ou metropolitano) permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos (80 euros).No caso de o passe ser Navegante Família municipal o valor será de 60 euros.