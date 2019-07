Alitalia cancela 113 voos em Itália devido à greve no setor

A empresa Alitalia anunciou hoje o cancelamento de 113 voos devido à greve de quatro horas convocada pelo setor aéreo em Itália, contra as diferenças contratuais e salariais e pelo início das negociações do acordo coletivo de trabalho.



Os principais sindicatos Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, que representam os pilotos, comissários de bordo, técnicos e pessoal de terra, convocaram uma greve para exigir regras específicas contra as diferenças contratuais e salariais e o início das negociações para renovar o acordo coletivo.



O ministro italiano dos Transportes, Danilo Toninelli, reuniu-se no início da semana com os sindicatos para iniciar as negociações, mas a greve foi mantida com a justificação de que esse "gesto chegou atrasado e os resultados devem ser verificados na prática".

As primeiras reuniões entre Governo e sindicatos estão programadas para o mês de setembro.



Outros sindicatos de pilotos e comissários de bordo da Alitalia, especificamente Anpac, Anpav e Anp, decidiram adiar a greve (que será de 24 horas) para dia 06 de setembro.



Para lidar com possíveis inconvenientes para os passageiros, a Alitalia ativou um plano extraordinário que prevê o uso de aviões maiores em rotas nacionais e internacionais para acomodar as pessoas afetadas por cancelamentos e espera que "60% dos passageiros possam viajar no mesmo dia".

Lusa