Lucro do Twitter multiplicado por oito no 1.º semestre do ano

O Twitter anunciou esta sexta-feira que multiplicou por oito o lucro no primeiro semestre, para 1.310,4 milhões de dólares (1.177 milhões de euros), face a igual período de 2018, graças a benefícios fiscais e receitas de publicidade.

As receitas do Twitter, no período em análise, registaram um crescimento de 18,4%, para 1.628,3 milhões de dólares (1.463 milhões de euros), refere a rede social em comunicado.

O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, referindo-se aos resultados disse que o Twitter continua o seu trabalho "para identificar e abordar de maneira pró-ativa os comportamentos danosos, o que resultou numa redução dos 'spam' e dos comportamentos suspeitos".

Quanto ao lucro verificado no segundo trimestre, este ascendeu a 1.119,5 milhões de dólares (1.005 milhões de euros), representando 11 vezes mais que o resultado líquido alcançado no mesmo período do exercício anterior.

Nos seis primeiros meses do ano fiscal anterior, a rede social contabilizou um lucro de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros), devido aos benefícios fiscais desfrutados pela empresa entre abril e junho.

Sem o efeito dos "significativos benefícios fiscais" relacionados com a constituição de ativos para impostos diferidos por causa da reestruturação da empresa em algumas geografias, o lucro ajustado do Twitter foi de 37 milhões de dólares (33 milhões de euros), que compara com 58 milhões de dólares (52 milhões de euros) no segundo trimestre do ano passado.

Entre abril e junho deste ano, a média dos utilizadores ativos diários monitorizados pelo Twitter foi de 139 milhões, contra 122 milhões no mesmo trimestre de 2018 e 134 milhões nos três primeiros meses de 2019.

