Lucro da Airbus mais que duplicou no 1.º semestre para 1.197 M€

O lucro da Airbus cresceu 141% no primeiro semestre deste ano, para 1.197 milhões de euros, face ao mesmo período de 2018, impulsionado pelo crescimento robusto das vendas de aviões comerciais, informou hoje o fabricante aeronáutico europeu.

A faturação da Airbus, no período em análise, foi de 30.866 milhões de euros, superior em 24% ao valor registado em idêntico período do ano passado, refere o grupo empresarial em comunicado.

Só no segundo trimestre do ano, o volume de negócios situou-se nos 18.317 milhões de euros, o que correspondeu a um acréscimo homólogo de 23%.

O aumento da atividade da empresa foi favorável no período em apreço quer quanto ao maior número de aviões comerciais entregues, quer nos diferentes tipos de câmbios que foram mais favoráveis.

A Airbus manteve as suas perspetivas para o final deste ano, que preveem a entrega de 880 a 890 aviões comerciais.

As receitas na divisão de Defesa, por sua vez, cresceram 1% no período em análise para 4.085 milhões de euros.

O EBIT (lucros antes de impostos e juros), indicador que exclui o impacto de elementos contabilísticos excecionais, situou-se em 2.529 milhões de euros nos seis primeiros meses deste ano, o que representou um acréscimo de 118% face a idêntico período do ano anterior.

Já o conjunto das áreas da Defesa e do Espaço faturou 5.015 milhões de euros (+8%), enquanto que a faturação ao nível dos helicópteros recuou 1% no primeiro semestre, para 2.371 milhões de euros, na comparação com igual período do ano passado.

Lusa