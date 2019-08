Verão complicado no Algarve

Ainda não há dados concretos, mas a sensação generalizada é de que há menos turistas, este ano, no Algarve. Julho não terá sido um bom mês e agosto vai continuar com quebras no mercado alemão e holandês.

Entretanto, o principal mês de férias arrancou hoje com um dia de greve na hotelaria, que estará a afetar sobretudo um hotel em Albufeira.