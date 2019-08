Nova metodologia do Banco de Portugal revê em alta valor da dívida pública

O Banco de Portugal divulgou hoje valores revistos em alta para a dívida pública, decorrentes do impacto da revisão da metodologia usada para a calcular, que passa a incluir os juros capitalizados dos certificados de aforro.

Segundo o Banco de Portugal, houve uma revisão da metodologia das estatísticas da dívida pública "motivada pela nova versão do Manual do Défice e da Dívida" do Eurostat, pelo que a dívida pública revista inclui os "montantes associados aos juros capitalizados dos certificados de aforro na dívida pública".

Isto levou a uma revisão das séries de dívida pública. Por exemplo, na semana passada foi divulgado o valor de junho da dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, de 246,9 mil milhões de euros.

Já com a metodologia atualizada, o valor hoje divulgado para junho é de 251,2 mil milhões de euros. A diferença é dos juros capitalizados dos certificados de aforro, de 4,259 milhões de euros.

Contudo, diz o Banco de Portugal, "a revisão agora implementada tem impacto no valor da dívida pública, mas não na variação da dívida verificada entre o final de maio e o final de junho de 2019".

Isto porque em ambos os casos - seja com os valores divulgados na semana passada, seja com os de hoje - a diminuição continua a ser de cerca de 5,581 mil milhões de euros face a maio.

O Banco de Portugal divulga ainda a revisão dos valores da dívida na ótica de Maastricht para 2018 (que passa de 244.906 milhões de euros para 249.164 milhões de euros), para 2013 (de 219.715 milhões de euros para 223.740 milhões de euros) e para 2008 (de 128.191 milhões de euros para 134.745 milhões de euros).

Os valores da dívida pública na ótica de Maastricht passam a ser em 2017 de 247,1 mil milhões de euros (face aos 242,6 mil milhões de euros anteriores), em 2016 de 245,3 mil milhões de euros (face aos 241,8 mil milhões de euros) e em 2015 de 235,7 mil milhões de euros (face aos 231,1 mil milhões anteriores), segundo as estatísticas do Banco de Portugal.

Também o valor da dívida em percentagem do Produto Interno Público (PIB) é revisto, por exemplo, em 2018 passa de 121,5% do PIB para 123,6% do PIB.

Lusa