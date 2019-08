Banco de Portugal pede revogação de autorização da Orey Financial

O Banco de Portugal anunciou hoje que apresentou ao Banco Central Europeu um pedido de revogação da autorização da Orey Financial enquanto instituição financeira de crédito.

Em comunicado divulgado hoje, o Banco de Portugal adianta ainda que "proibiu" a Orey Financial -- IFIC, S.A. "de assumir novas responsabilidades perante terceiros e de realizar pagamentos (exceto despesas correntes)" sem a sua autorização prévia, com vista a proteger "os direitos dos seus clientes e credores".

O Banco de Portugal garante ter tido em conta o facto de a Orey Financial "não captar depósitos de clientes e não ter uma presença significativa no mercado".

Há um ano, a portuguesa Orey Antunes anunciava querer sair do setor financeiro "com a maior brevidade possível", vendendo a posição acionista que detém na Orey Financial.

Lusa