Morreu Alexandre Soares dos Santos

Alexandre Soares dos Santos morreu esta sexta-feira, aos 84 anos. O empresário, que dirigiu o grupo Jerónimo Martins, foi vítima de doença prolongada.

Soares dos Santos foi líder do Pingo Doce e de outras empresas no setor da distribuição alimentar. A família é uma das mais ricas do país.

LUSA

Polémico e frontal, disse numa entrevista que a palavra que melhor o definia era "imprevisível". Colecionou amigos e sobretudo inimigos, nomeadamente na política, por causa das suas posições públicas sobre o rumo do país, em diversos momentos da democracia.

Rafael Marchante

Marcelo evoca "personalidade singular" e diz-se "consternado"

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou esta sexta-feira as condolências à família de Alexandre Soares dos Santos.

Numa nota divulgada na página da Presidência, o Presidente da República "evoca a personalidade singular de Alexandre Soares dos Santos e o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa".

Marcelo manifesta-se ainda "pessoalmente consternado" com a morte do empresário.

Rafael Marchante

"UM DOS GRANDES EMPRESÁRIOS DA ÁREA DA DISTRIBUIÇÃO"

Em direto na Edição da Noite, Francisco Louçã reagiu à notícia da morte de Soares dos Santos.

O comentador da SIC lembra o empresário que liderou o grupo Jerónimo Martins como "um dos grandes empresários da área da distribuição", que "construiu um império".

"Perdemos um grande empresário, que deu emprego a muita gente"

José Gomes Ferreira reagiu ao telefone na Edição da Noite à morte de Alexandre Soares dos Santos. O editor de economia da SIC lembra Soares dos Santos como "um grande empresário" e destaca o papel do ex-líder do grupo Jerónimo Martins na economia portuguesa.