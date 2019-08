Atividade económica estabiliza em junho, clima económico diminuiu em julho

O indicador de atividade económica estabilizou em junho, depois de ter diminuído entre fevereiro e maio, e o indicador de clima económico "diminuiu ligeiramente" em julho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).



De acordo com a "Síntese Económica de Conjuntura" do INE, hoje divulgada, o indicador de atividade económica estabilizou nos 1,9 pontos em junho e o indicador de clima económico, disponível até julho, desceu para 2,3 pontos, face aos 2,4 pontos registados no mês anterior.



Segundo o INE, o indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em junho, "refletindo um contributo positivo menos expressivo da componente de consumo corrente".



No mesmo sentido, também o indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (investimento) desacelerou em junho, "devido aos contributos positivos menos intensos das componentes de construção e máquinas e equipamentos".



De acordo com o INE, considerando a atividade económica da perspetiva da produção, o índice de volume de negócios na indústria diminuiu em junho, "retomando o perfil descendente observado desde julho de 2018".



O relatório do INE indica que também se verificou um abrandamento do índice de volume de negócios nos serviços -- que desacelerou entre março e junho --, e do índice de produção da construção, que também abrandou em junho, depois da "ligeira aceleração verificada em maio".



Na zona euro, em julho, o indicador de confiança dos consumidores aumentou, enquanto o indicador de sentimento económico diminuiu.

Lusa