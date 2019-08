Lista de ex-políticos beneficiados com subvenção vitalícia vai ser publicada

A partir do dia 1 de setembro, a Caixa Geral de Aposentações vai publicar a lista de ex-políticos que foram beneficiados com uma subvenção vitalícia.

O decreto-lei publicado esta quarta-feira estipula que a lista deve ser de acesso público e que seja divulgada no próprio site da CGA.

Suspensa em agosto de 2018, a lista de ex-políticos que tiveram uma subvenção vitalícia foi divulgada pela primeira vez em agosto de 2016. Na altura, foram publicados mais de 330 nomes de ex-políticos.

Constam nomes como o do ex-primeiro-ministro socialista José Sócrates ou do antigo ministro, deputado e dirigente do PSD, Ângelo Correia. Em ambos os casos as subvenções ultrapassavam os dois mil euros mensais.