Rendimento das famílias cresce 0,7% na zona euro no 1.º trimestre

O rendimento per capita das famílias na zona euro acelerou 0,7% no primeiro trimestre, contra 0,4% nos três meses anteriores, divulgou hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com a OCDE, o rendimento das famílias espelha melhor as mudanças no bem-estar económico das famílias do que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

O rendimento das famílias nos países que compõem a OCDE acelerou 0,6% no primeiro trimestre, face aos 0,3% registados nos três meses anteriores, e ultrapassou o crescimento do PIB per capita "pelo segundo trimestre consecutivo".

Nos Estados Unidos e Canadá, o crescimento do rendimento das famílias acelerou para 0,9% no primeiro trimestre, enquanto em França abrandou 0,8% (1,1% no trimestre anterior), tal como na Alemanha e Reino Unido (abrandamento para 0,6% e 0,3%, respetivamente). Em Itália, o indicador registou uma aceleração de 0,5%.

Nos últimos dois anos, no universo dos países que compõem a OCDE, o crescimento do rendimento das famílias ultrapassou o crescimento do PIB per capita em 0,7 pontos percentuais.

Lusa