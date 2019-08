Número de turistas chineses aumentou 18,4% no 1.º semestre

O número de turistas chineses a visitar Portugal aumentou 18,4% no primeiro semestre deste ano, disse na sexta-feira Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, à margem da inauguração da rota aérea Lisboa-Xi'an-Pequim.

"Este ano estamos com um crescimento de 18,4% nos hóspedes e 16% nas dormidas", afirmou Filipe Silva aos jornalistas, acrescentando que as percentagens dizem respeito a "cerca de 200 mil hóspedes e 300 mil dormidas" no final de junho de 2019.

Em 2018, o número de turistas chineses em Portugal alcançou as 315 mil pessoas, afirmou Filipe Silva.

O responsável do Turismo de Portugal falava à margem da cerimónia de apresentação do voo inaugural Lisboa-Xi'an-Pequim, da Beijing Capital Airlines, que decorreu junto a uma das portas de embarque do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

"Com o novo voo, temos condições para aumentar esta percentagem. São três frequências semanais" num avião com capacidade para "300 pessoas", o que representa "mais 50% que o avião anterior", frisou, numa referência à ligação aérea Lisboa-Pequim-Hangzhou, suspensa em outubro de 2018.

Filipe Silva referiu que um dos objetivos é "aumentar a estadia média" do turista chinês em Portugal, utilizando argumentos "quer do ponto de vista gastronómico, quer do ponto de vista cultural".

O responsável salientou também "a parte de compras, que é bastante sensível e apelativa", acrescentando que "Portugal está cada vez mais capacitado não só na oferta de compras adaptadas ao turista chinês, mas também nas próprias condições em termos de 'tax free' [compras livres de impostos] , que é um elemento que valorizam bastante".

Atualmente, a estadia média "pode variar de programas 'tailor-made' [à medida] de três, cinco ou sete noites" sobretudo em grupos, explicou Filipe Silva, destacando, também, a "surpresa em termos de turistas independentes".

A ligação inaugural na sexta-feira aterrou em Lisboa pelas 17:41 e trouxe 202 pessoas, com o voo de regresso, que partiu para Xi'an às 22:58, a totalizar 177 passageiros, disse à Lusa uma representante da Beijing Capital Airlines.

Presentes na cerimónia inaugural estiveram representantes da Embaixada da República Popular da China em Lisboa, da Beijing Capital Airlines e da ANA Aeroportos.

No primeiro ano que voou para Portugal, a Capital Airlines transportou mais de 80 mil passageiros, segundo dados da empresa.

A taxa média de ocupação do voo fixou-se nos 80% nos meses mais fracos, enquanto na época alta superou os 95%. A Capital Airlines é detida em parte pelo grupo chinês HNA, que enfrenta uma grave crise de liquidez, depois de ter fechado 2017 com uma dívida de 598 mil milhões de yuan (cerca de 77 mil milhões de euros).

Em dezembro passado, no entanto, o outro acionista do grupo, a firma estatal Beijing Tourism Group, aumentou a sua participação na companhia aérea, através de uma injeção de capital e aquisição de parte das ações detidas pela HNA.

Lusa