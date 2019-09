Governo atribui 2088 estágios profissionais para a Administração Local

O Governo vai atribuir 2.088 estágios profissionais na Administração Local, cofinanciados pelo Fundo Social Europeu, num montante de cerca de 18,5 milhões de euros, segundo um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República (DR).

De acordo com o despacho, assinado pela secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, as zonas Norte e Centro do país serão as que irão acolher mais vagas de estágio, no âmbito da 2.º fase do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.

Esta segunda fase destina-se a jovens desempregados até aos 30 anos, ou 35 se portadores de deficiência ou com incapacidade, detentores de licenciatura, de cursos técnicos superiores profissionais ou cursos tecnológicos de nível secundário.

A distribuição foi feita após candidatura das entidades da administração local, nomeadamente, municípios, freguesias, entidades intermunicipais, associações de municípios e empresas locais.

Distribuição dos estágios por zonas

Segundo o despacho publicado em DR, a zona Norte do país terá um total de 763 estágios, dos quais 53 serão destinados a candidatos portadores de deficiência.

Nesta zona serão os municípios da Trofa (38), no distrito do Porto, e o de Vila Pouca de Aguiar (30), em Vila Real, a receber mais estágios.

Na zona Centro serão atribuídos um total de 744 estágios, dos quais 49 são destinados a cidadãos com deficiência, sendo os municípios de Coimbra (45) e o de Viseu (25) a acolherem mais vagas.

O Alentejo irá dispor de 363 vagas, 17 destas para portadores de deficiência, e com maior distribuição nos municípios de Ponte de Sor (21), no distrito de Portalegre, e de Portel (14), em Évora.

Para a zona do Algarve foram atribuídas 110 vagas, seis para pessoas com deficiência, sendo os municípios de Albufeira (20) e de Loulé, ambos no distrito de Faro, a dispor de mais estágios.

A região de Lisboa foi contemplada com um total de 105 vagas, das quais oito serão para pessoas portadoras com deficiência, concentrando-se a maioria nos municípios de Cascais (19) e de Setúbal (19).

Este programa é um instrumento de apoio à transição dos jovens do sistema de ensino e formação profissional para o mercado de trabalho, que visa aumentar a qualificação e, consequentemente, o perfil de empregabilidade, dando resposta às dificuldades de inserção na vida profissional.

Segundo o despacho, os procedimentos de seleção de estagiários devem estar concluídos no prazo de quatro meses, a contar da data da publicitação do aviso de abertura.

