Emprego nas energias renováveis vai mais do que triplicar até 2030

O emprego nas energias renováveis irá mais do que triplicar até 2030, gerando um adicional de cerca de 114 mil postos de trabalho no setor, segundo um estudo da Deloitte divulgado hoje em Lisboa.

De acordo com o estudo sobre o impacto da eletricidade renovável em Portugal, encomendado pela Apren - Associação Portuguesa de Energias Renováveis, "com o crescimento previsto da potência instalada e da geração de eletricidade de fonte renovável para os próximos anos, o impacto do setor no emprego continuará a acentuar-se", prevendo-se que o impacto no emprego entre 2018 e 2030 "irá mais do que triplicar, gerando um adicional de 114 mil colaboradores".