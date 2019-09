Os indicadores de atividade económica e de clima económico estabilizaram em julho e em agosto, respetivamente, enquanto o indicador quantitativo do consumo privado "acelerou ligeiramente" em julho, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a Síntese Económica de Conjuntura do INE, hoje divulgada, o indicador de atividade económica estabilizou nos 1,6 pontos em julho e o indicador de clima económico, disponível até agosto, manteve-se nos 2,3 pontos.Já o indicador quantitativo do consumo privado acelerou ligeiramente em julho, "refletindo um contributo positivo da componente de consumo corrente".

Quanto ao indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (investimento) desacelerou em julho devido ao "contributo negativo da componente de máquinas e equipamentos e um contributo positivo menos expressivo das componentes de construção e de material de transporte".

De acordo com o INE, considerando a atividade económica da perspetiva da produção, "verificou-se, em termos nominais, uma diminuição na indústria e um abrandamento nos serviços", sendo que, "em termos reais, o índice de produção da indústria registou uma diminuição mais expressiva, enquanto o índice de produção da construção apresentou um crescimento ligeiramente mais intenso".

O relatório do INE indica que também se verificou um abrandamento do índice de volume de negócios nos serviços -- que desacelerou entre março e julho --, enquanto o índice de produção da construção "acelerou ligeiramente" em julho, após a desaceleração verificada em junho.Na zona euro, em agosto, o indicador de confiança dos consumidores e o indicador de sentimento económico diminuíram.

Lusa