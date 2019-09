EDP Produção condenada a coima de 48 milhões

A Autoridade da Concorrência condenou a EDP Produção ao pagamento de uma coima de 48 milhões de euros, por alegada manipulação de preços da eletricidade, durante cinco anos.

"Entre 2009 e 2013, a EDP Produção manipulou a sua oferta do serviço de telerregulação ou banda de regulação secundária, limitando a oferta de capacidade das suas centrais em regime CMEC para a oferecer através das suas centrais em regime de mercado, de modo a ser duplamente beneficiada, em prejuízo dos consumidores."

A informação foi confirmada esta quarta-feira pela Autoridade da Concorrência, através de um comunicado que explica que a prática levou a EDP Produção a "obter maiores compensações públicas pagas no âmbito do regime CMEC e beneficiar de receitas mais elevadas no mercado através das suas centrais não-CMEC".

A decisão dá como terminado o processo instaurado pela AdC em setembro de 2016.