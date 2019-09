Labour 2030 na Alfândega do Porto

Entre 19 e 20 de setembro a Alfândega do Porto recebe o Labour2030, o congresso mundial do trabalho. Este é um evento que terá a representação de cerca de 30 países, 5 continentes, mais de 150 oradores e 500 participantes. Teresa Magalhães, Presidente da Associação Law Academy, que é a promotora do evento, esteve na Edição da Manhã.