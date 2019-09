Atividade económica diminui e consumo privado estabiliza em agosto

O indicador coincidente para a atividade económica diminuiu em agosto pelo segundo mês consecutivo, enquanto o indicador para o consumo privado estabilizou, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

"Em agosto, o indicador coincidente mensal para a atividade económica diminuiu pelo segundo mês consecutivo, após uma estabilização em maio e junho. O indicador coincidente mensal para o consumo privado estabilizou, após ter aumentado nos dois meses anteriores", lê-se no comunicado do banco central.

No mês de agosto, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica diminuiu para 1,8%, contra os 1,9% de julho, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado se manteve nos 2,1% registados no mês anterior.

Considerando o trimestre terminado em agosto, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica diminuiu para os 1,9%, contra os 2,0% registados no trimestre terminado em julho, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado aumentou de 2,0% para 2,1%.

Desde o início do ano, a taxa média de variação do indicador coincidente mensal para a atividade económica é de 1,9% (2,1% no período homólogo de 2018), enquanto a do indicador coincidente mensal para o consumo privado é de 2,0% (2,4% em 2018).

Com Lusa

Segundo o BdP, os indicadores coincidentes são "indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico".