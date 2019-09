Dívida pública do Brasil supera 4 biliões de reais pela primeira vez

A dívida pública do Brasil superou pela primeira vez o valor absoluto de quatro biliões de reais (878 mil milhões de euros) em agosto, segundo o portal noticioso G1, citando a Secretaria do Tesouro.

O valor histórico de 4,074 biliões de reais corresponde a uma subida de 2% face a julho e foi divulgado pelo governo na quinta-feira.

O G1 realçou que o crescimento da dívida pública está dentro do previsto, com o Governo a prever terminar o ano com uma dívida de 4,3 biliões.

A principal componente da dívida pública, ainda segundo a informação citada pelo G1, é a interna, isto é, expressa em reais, que ascende a 3,913 biliões.

Lusa