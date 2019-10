Kai Pfaffenbach

Obrigada a assumir perdas milionárias, a agência de viagens mais antiga do mundo entrou em insolvência depois de um conjunto de bancos internacionais ter rompido as negociações com o grupo Fosun, o principal acionista da Thomas Cook e o maior grupo privado chinês em Portugal.

Fonte oficial da seguradora confirmou ao Jornal Público que as perdas estimadas até ao final do ano correspondem a cerca de 0,1% do total de ativos detidos pela seguradora Fidelidade.