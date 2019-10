Juros da dívida portuguesa descem em todos os prazos

No rescaldo das legislativas, os juros da divida portuguesa estão esta segunda-feira a descer em todos os prazos.

No caso dos 10 anos, a taxa caiu mais de 20 pontos base para o valor mais baixo desde o início de setembro. Também nos outros prazos e até aos 8 anos, toda a divida portuguesa está com taxas negativas, o que também já não acontecia há mais de um mês.

A reação dos mercados financeiros é claramente positiva e, segundo os analistas, é fácil de entender: apesar do PS ter vencido com maioria relativa, a possibilidade de uma nova geringonça promete garantir a estabilidade financeira do país.

A contribuir para a descida das taxas está também a revisão do rating português pela agência DBRS, conhecida na sexta-feira.